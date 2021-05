Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Halbstarke wüten in Grillhütte

Hettenrodt. (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, den 26. Mai auf Donnerstag, den 27. Mai wohl zu tief ins Glas geschaut. In einer Grillhütte in der Nähe des Gemeindehauses Hettenrodt schlugen sie mit einer dort aufgefundenen Axt auf diverse Gegenstände ein. Unter anderem wurde mutwillig ein Starkstromkabel in Stücke gehakt. Zusätzlich hinterließen sie ihren Unrat in der Hütte. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der besagten Nacht Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Gemeindehauses gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

