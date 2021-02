Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210215.8 Lunden: Ortstafeln beschmiert - Zeugen gesucht!

Lunden (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Lunden zwei Ortstafeln und die Fahrbahn der Kreisstraße 69 mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag verunstalteten Unbekannte zwei Verkehrszeichen und die darunterliegende Fahrbahn der Koogchaussee mit orangefarbener Sprühfarbe. Auf den Schildern war Gekritzel zu sehen, auf der Straße befanden sich die Worte Polizei und Hurensohn.

Für die Reinigung dürften Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro fällig werden. Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, sollten sich an die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 wenden.

Merle Neufeld

