Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210215.5 Brunsbüttel: Einbrüche und Sachbeschädigungen in Kleingartengelände

Brunsbüttel (ots)

Innerhalb der letzten Tage ist es in einem Kleingartengelände in Brunsbüttel zu mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Unbekannte waren seit Anfang Februar 2021 in dem Gartengelände in der Schulstraße unterwegs und haben dort einige Schäden angerichtet. Sie brachen in eine Laube ein, bei weiteren versuchten sie es. Zudem wüteten die Randalierer in mehreren Parzellen, in einer beschädigten sie beispielsweise ein Planschbecken, in einer anderen eine Laubentür und in einer dritten die Gartenbeleuchtung.

Die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar, Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell