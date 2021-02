Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210215.4 Itzehoe: Festnahme nach Haftbefehl

Itzehoe (ots)

Nachdem ein 42-Jähriger intensiven Ermittlungen zufolge für mehrere Einbrüche im Itzehoer Stadtgebiet verantwortlich gewesen sein dürfte, hat das Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe am Freitagvormittag gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Mittlerweile befindet sich der Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt.

Mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen der Wiederholungsgefahr in der Hand suchten Einsatzkräfte am Freitag gegen 13.30 Uhr die Wohnanschrift des 42-jährigen, polizeilich hinreichend Bekannten in Itzehoe auf. Die Beamten trafen den wenig überraschten Beschuldigten in seiner Wohnung an und nahmen ihn fest. Nach der Verkündung des Haftbefehls durch einen Richter brachten die Polizisten den Itzehoer in eine Justizvollzugsanstalt.

Merle Neufeld

