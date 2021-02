Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210215.7 Schenefeld: Reifenstecher unterwegs

Schenefeld (ots)

In der Nacht zum Valentinstag ist in Schenefeld ein Reifenstecher unterwegs gewesen. Er beschädigte an mehreren Fahrzeugen Reifen und verursachte damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Samstag auf Sonntag zog ein Unbekannter durch die Bahnhofstraße und zerstach an sechs geparkten Autos je einen Reifen. Der Täter blieb offenbar gänzlich unbemerkt, so dass die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet. Wer verdächtige Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen hat oder wer ansonsten Täterhinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

