Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: K-Ei-ngriff in den Straßenverkehr

Lüdenscheid (ots)

Knaller am Montagmorgen: Ein Autofahrer meldete am Montag kurz vor Mittag, dass er beim Einfahren in den Rathaustunnel mit einem Ei beworfen worden sei. Die Polizei fahndete rund um die Tunneleinfahrt. Die Beamten fanden zwar keinen Werfer, aber eine wahrscheinliche Erklärung: Da ist wohl ein Taubenei aus dem Nest gefallen. Es war also doch kein "gefährlicher Ei-ngriff in den Bahn-/Luft-/Schiffs- oder Straßenverkehr".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell