Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Drogen am Steuer/ Räder gestohlen/ Scheibe eingeschmissen/

Letmathe (ots)

Bereits zum zweiten Male innerhalb weniger Wochen ist ein 27-jähriger Pkw-Fahrer am Samstag kurz vor Mitternacht wegen seines defekten Abblendlichtes aufgefallen. Die zweite Kontrolle endete jedoch mit mehreren Strafanzeigen.

Gegen 23.40 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Pkw auf der Untergrüner Straße. Der Fahrer akzeptierte das Verwarngeld in Höhe von 20 Euro wegen des defekten Lichts. Weil der Mann jedoch verbal aggressiv auftrat entschlossen sich die Beamten, die Angaben des Fahrers zu überprüfen. Im Laufe des Gespräches begann der Mann, den Einsatz und das Gespräch der Beamten mit dem Smartphone zu filmen. Die Beamten verlangten das Beenden der Aufnahme und am Ende die Herausgabe des Handys.

Damit war der Mann nicht einverstanden und er rannte weg in Richtung Igelstraße. Die Polizeibeamten holten ihn ein. Der Flüchtige wehrte sich mit Tritten und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Er wurde in Handfesseln zum Streifenwagen gebracht. In dem Wagen fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Resten von Betäubungsmitteln. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Mobiltelefon und veranlassten eine Blutprobe, um sie auf Drogen untersuchen zu lassen. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von BTM, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an der Von-der-Kuhlen-Straße Autoreifen gestohlen, die neben einem Carport gelagert waren. Die Kompletträder waren durch eine Kette gesichert, die durchtrennt wurde.

Am Samstag um 2.33 Uhr wurde in einem Firmengebäude am Steltenberg ein Alarm ausgelöst. Wie die Polizei feststellte, hatten Unbekannte eine Scheibe eines Verkaufsraums eingeschmissen.

