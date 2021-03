Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit um Eierwürfe/ Werkzeug gestohlen

Hemer (ots)

Nach Eierwürfen auf Fenster und Hausfassade hat sich ein 61-jähriger Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung eingehandelt. Er hörte das Klatschen an der Hauswand und sah mehrere Leute weglaufen. Deshalb lief er raus und traf auf dem Spielplatz An der Iserkuhle nur noch zwei Jugendliche, deren Motorroller nicht startete. Der verärgerte Mann schlug dem Fahrer einmal mit der flachen Hand gegen den Sturzhelm. Der Geschlagene klagt über Schmerzen und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung.

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Stephanstraße eingedrungen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell