Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container/ Einbruch in Wohnung/ Autoscheibe zertrümmert/ 16-jähriger Einbrecher/ Telefonzelle zerstört

Iserlohn (ots)

Eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei entdeckte am Freitag um 2.40 Uhr an der Burggräfte brennende Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

In der Nacht zum Samstag wurde an der Weststraße eine Wohnungstür aufgebrochen. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld, Mobiletelefone und Parfüme.

In der Nacht zum Samstag zertrümmerte ein Unbekannter die Seitenscheibe eines am Amselweg geparkten VW Polo.

Die Polizei hat am Samstagabend am Reiterweg einen 16-jährigen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen. Der Besitzer einer Kleingartenanlage hatte gegen 21 Uhr einen Einbruchalarm auf seinem Handy bekommen. Seine Überwachungskamera lieferte so lange Fotos, bis sie abgenommen wurde. Die Polizei umstellte die Kleingartenanlage und entdeckte am Reiterweg den 16-jährigen Iserlohner, auf den die Beschreibungen passten. Der junge Mann hatte zwar keine abgeschraubte Kamera und auch keinen Ausweis dabei. In seinen Taschen steckten jedoch ein verbotenes Springmesser und Marihuana. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen zur Identitätsfeststellung vorläufig fest. Der junge Mann wurde in der Nacht von seiner Mutter abgeholt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Verstößen gegen Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz sowie wegen des Verdachts eines Diebstahlsdeliktes.

Am Freitag gegen 22.30 Uhr wurden sechs junge Erwachsene oder Jugendliche dabei beobachtet, wie sie auf am Gerlingser Platz ein öffentliches Telefon eintraten, den Hörer abrissen und damit Fußball spielten. Einer der Jugendlichen fuhr ein weißes Mofa, die anderen flüchteten zu Fuß. Als die Polizei eintraf, waren die Tatverdächtigen bereits weg.

