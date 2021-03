Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Notrufe: Rettungswagen zur Polizeiwache bestellt

Schalksmühle (ots)

Ein 31-jähriger wählte in der Nacht zum Freitag mehrmals den Notruf der Kreisleitstelle der Feuerwehr, um Rettungswagen zur Lüdenscheider Polizeiwache zu bestellen. Die Kreisleitstelle zog die Polizei hinzu. Als die um 6 Uhr an der Tür schellte, hatte der Mann das Handy in der Hand - und sprach gerade wieder einmal mit dem Notruf der Kreisleitstelle. Die Polizei nahm ihm das Handy ab, belehrte ihn, führte einen Atemalkoholtest durch und schrieb eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.

