Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Mehrfamilienhaus/ Einbruch in Autohaus/ Geldbörse verloren

Halver (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Volmestraße kam es am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr zu einem Brand. Zwei Bewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei beschlagnahmte die betroffene Wohnung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Wohnungen sind nicht betroffen.

Unbekannte sind am Freitagmorgen in ein Autohaus am Waldweg eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe im Werkstattbereich ein. Sie versuchten, einen Safe zu öffnen, der dabei erheblich beschädigt wurde, jedoch den Angriffen standhielt. Um 3.08 Uhr lösten die Eindringlinge Alarm aus und flüchteten mit Kleingeld aus einem Sparschwein. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 1500 Euro.

Beim Verlassen einer Tankstelle an der Frankfurter Straße hat ein Kiersper am Sonntag gegen 13.30 Uhr seine Geldbörse verloren. Am Abend macht er sich auf dem Tankstellengelände auf die Suche und findet das Portemonnaie in einer Mülltonne in der Nähe - allerdings ohne Geld. Er erstattet Anzeige wegen Diebstahls.

