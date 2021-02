Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallzeugen gesucht

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von 3000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 10:40 Uhr in der Maximilianstraße in Landau. Eine 52-jährige Autofahrerin und ein 76-jähriger Autofahrer befuhren die Maximilianstraße in Richtung Hauptbahnhof, als es nach der Einmündung zur Industriestraße zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten schilderten den Unfallhergang unterschiedlich, aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

