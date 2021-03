Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen/ Mit gestohlener Bankkarte eingekauft

Menden (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden An der Fingerhutsmühle die hinteren beiden Reifen eines VW Golf zerstochen.

Mit einer aus einem geparkten Pkw gestohlenen Debitkarte ist ein Dieb in den vergangenen Tagen mehrfach einkaufen gewesen. Der Täter zog die Debitkarte in der Nacht zum Sonntag vor einer Woche aus dem an der Bergstraße geparkten Fahrzeug. Der Bestohlene ließ die Karte bei seiner Bank sperren, erstattete jedoch zunächst keine Anzeige. Der Dieb nutzte die Karte zum Bezahlen diverser Tabakartikel. Die Polizei rät dringend zur zeitnahen Anzeigenerstattung. Denn bei dieser Gelegenheit kann die Polizei eine KUNO-Sperrung veranlassen. Die verhindert, dass Diebe eine gestohlene Bankkarte zum Bezahlen per Lastschrift-Einzug nutzen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell