Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Am 25.01.2021 gegen 14:35 Uhr bemerkte eine 75-jährige Coesfelderin, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Der Diebstahl muss beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt auf der Hansestraße passiert sein.

Ihre Geldbörse hatte sie zuvor in ihre Handtasche gesteckt und diese verschlossen. An einer Warenauslage mit Hosen sei ihr eine weibliche Person sehr nahe gekommen. Den Diebstahl an sich, habe sie aber nicht bemerkt und kann somit auch nicht konkret sagen, ob es sich bei der Person auch um die Diebin handelt.

Diese beschreibt sie als:

- weibliche Person - ca. 160cm groß -schwarze Haare zum Dutt gebunden

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

