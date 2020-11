Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund von Betäubungsmitteln

NeuwiedNeuwied (ots)

Neuwied - Am 24.11.2020 wurde gegen 00:05 Uhr am Pegelturm eine vierköpfige Personengruppe festgestellt. Beim Herantreten wurde deutlicher Marihuanageruch festgestellt. Beim Verlangen der Ausweise wirft der 23 jährige Beschuldigte "unauffällig" diverse Griptütchen hinter sich, in welchen sich Marihuana und Haschisch befanden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt, zudem werden die Verstöße gegen die CoBelVO geahndet.

