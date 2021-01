Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/Einbruch in Lager

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Robert-Bosch-Straße in ein Geschäft samt Lager eingebrochen. Zwischen 12.15 Uhr am Samstag und 7.55 Uhr am Montag schlugen die Täter eine Kunststoffscheibe an einem Rolltor ein. Sie stahlen Bargeld und eine bisher noch nicht bekannte Anzahl an Reifensätzen. Für dessen Abtransport müssen die Unbekannten ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

