Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen am Markaner

Altena (ots)

Zwei Jugendliche wurden am Freitag gegen 23 Uhr beobachtet, wie sie am Busbahnhof Markaner randalierten. Einer der Jugendlichen zog einen Poller aus dem Boden und "fuchtelte" damit herum. Sein Begleiter hängte sich an ein Straßenschild, das dabei aus seiner Verankerung herausgebogen wurde. Die etwa 17-jährigen, ca. 1,80 Meter großen Jugendlichen stiegen in den Bus der Linie 37, der um 23.12 Uhr am Busbahnhof los fährt. Einer der beiden Jugendlichen ist dunkelblond und korpulent. Er trug eine rote Jacke der Marke Wellenstein. Sein Begleiter ist schlank, hat dunkelbraune Haare und trug eine schwarz/weiß karierte Jacke.

