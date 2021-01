Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zu schnell auf eisglatter Straße

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 42-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen erlitten. Der Gronauer war gegen 04.15 Uhr auf dem Riekenhofweg aus Richtung Gronau kommend in Richtung Epe unterwegs, als die physikalischen Kräfte ihm die Grenzen aufzeigten. Auf eisglatter Straße kam der Autofahrer von der Straße ab und rutschte in den Graben. Er sei mit rund 80 km/h gefahren, gab der Mann an. Somit deutlich schneller als die durch Verkehrszeichen auf 30 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit und erheblich schneller als das witterungsangepasste Tempo. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell