Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat die Fahrerin eines Pedelecs am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 47-Jährige war gegen 07.50 Uhr im Bereich der Einmündung Am Efing / Baustraße auf vereister Fahrbahn gestürzt. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus.

