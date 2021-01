Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zusammenstoß beim Abbiegen

Isselburg (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Isselburg gekommen ist. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin war gegen 06.50 Uhr auf der Straße Breels aus Richtung Isselburg-Anholt kommend unterwegs. An der Einmündung zur Straße Stromberg wollte sie nach links in diese abbiegen. Die Isselburgerin stieß dabei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 75-Jährigen aus Wesel zusammen. Die Kollision schleuderte seinen Wagen gegen das Auto einer 61-jährigen Isselburgerin: Diese hatte von der Straße Stromberg nach rechts in die Straße Breels abbiegen wollen. Das Fahrzeug der 22-Jährigen kam nach der Kollision im Straßengraben zum Liegen. Die 22-Jährige, der 75-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wesel, erlitten leichte Verletzungen. Die beiden letzteren kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

