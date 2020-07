Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Wiederholungstäter: Einbrecher auf frischer Tat gefasst - Ratingen - 2007032

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07. Juli 2020) konnte die Polizei in Ratingen einen Einbrecher auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen. Der Täter, ein 62 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, war zur Zeit des Einbruchs stark alkoholisiert.

Gegen 00:55 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da sie beobachteten, wie ein ihnen unbekannter Mann am Marktplatz die Scheiben eines Kiosks einschlug und im Anschluss mehrere Flaschen Alkohol entwendete. Daraufhin entfernte sich der männliche Unbekannte fußläufig. Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein und konnte den beschuldigten 62-Jährigen ausfindig machen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten, neben den entwendeten Alkoholflaschen, noch Lebensmittel, welche augenscheinlich ebenfalls gestohlen worden waren. Der Mann bestätigte, den Alkohol und die Lebensmittel entwendet zu haben und gab fernerhin zu, auch in der Vergangenheit für diverse Einbruchdelikte verantwortlich zu sein. Jedoch sei er zu alkoholisiert gewesen, um sich an genaue Details zu erinnern. Aufgrund der ähnlichen Tatbegehung wird von einem Zusammenhang zu dem Einbruch von Sonntag (05. Juli 2020) am Marktplatz in Ratingen vermutet. Auch hier wurde die Scheibe desselben Kiosks eingeschlagen. Die Polizei berichtete in einer Pressmeldung darüber (ots-Nummer 2007028 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4644350)

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe von einem Arzt entnommen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

