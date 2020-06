POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in Baucontainer in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende einen Baucontainer in der Straße 'Zum Findling' in Großenkneten aufgebrochen.

Dabei brachen sie in der Zeit von Samstag, 20. Juni 2020, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 21. Juni 2020, 07:00 Uhr, ein angebrachtes Schloss auf und konnten den Container danach öffnen. Im Anschluss entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Schaden wurde auf 1.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (688134).

