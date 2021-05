Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Konz

Saarburg/ Konz (ots)

Am 31.05.2020, zwischen 9:30 und 13:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Albanstraße in Konz ein. Aus der Wohnung wurde nichts entwendet.

Es wird gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei Saarburg unter der Rufnummer 06581/91550 mitzuteilen.

