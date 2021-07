Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Möbelgeschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagabend (12.07.) und Dienstagmorgen (13.07.) ein Fenster eines Möbelgeschäfts in der Vaitsbergstraße auf. Im dortigen Aufenthaltsraum versuchten sie erfolglos einen Tresor aufzubrechen. Anschließend begaben sich die Unbekannten in den Verkaufsraum und entwendeten eine Kasse im Wert von rund 130 Euro, die weder Bargeld noch sonstige Wertgegenstände enthielt. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell