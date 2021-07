Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 46-jährige Person in Lautertal, Landkreis Vogelsberg, vermisst

Lautertal (ots)

Die Polizei in Lauterbach sucht nach der 46-jährigen Joanna Dziwura. Frau Dziwura hat ihre Wohnung in Lautertal Hopfmannsfeld gegen 16:30 Uhr verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen. Frau Dziwura ist 46 Jahre alt, 163 cm groß und hat kurze, graue Haare. Sie ist mit einer blauen Jeans und einer blauen Regenjacke bekleidet und führt vermutlich einen roten Rucksack mit sich. Hinweise über den Aufenthalt der 46-jährigen bitte an die Polizei in Lauterbach oder an das Polizeipräsidium Osthessen.

EPHK Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell