Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Diebstahl aus Transporter

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen gestohlen

Schlitz/ Hartershausen - Durch Unbekannte wurden in der Nacht zu Freitag (09.07.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-M 1452 eines silber-grauen Opel Meriva entwendet. Das Auto war zur Tatzeit in der Straße "Im Hirtfeld" abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Transporter

Lauterbach - Unbekannte öffneten in der Nacht zu Montag (12.07.) die Schiebetür eines schwarzen Ford Transit und entwendeten mehrere darin befindliche Werkzeuge. Der Transporter stand zur Tatzeit in der Höhenstraße. Das genaue Diebesgut und dessen Wert ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

