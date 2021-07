Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradfahrer gestürzt

Tann (ots)

Ein verletzter Kradfahrer und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Ortsdurchfahrt Tann-Günthers am 12.07.2021 gg. 16:30.Uhr.

In einer engen Linkskurve verlor der 17-jährige Fahrer aus der Gemeinde Tann die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, kam zu Fall und schlitterte auf der Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Kradfahrer und musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Am Krad entstanden Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch ein Rettungshubschrauber.

gefertigt: Marco Krönung - Polizeistation Hilders (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell