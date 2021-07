Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrraddiebstahl

Rotenburg - Am Samstagabend (10.07.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 21:15 Uhr und 23:30 Uhr ein schwarz-weiß-rotes Fahrrad der Marke FUJI von einem Schulgelände in der Bernhard-Faust-Straße. Das Fahrrad im Wert von etwa 350 Euro stand zur Tatzeit in einem vor dem Gebäude befindlichen Fahrradständer und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Alheim - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagnachmittag (10.07.) bis Sonntagmorgen (11.07.) in ein Geschäft in der Nürnberger Straße ein. Im Verkaufsraum entwendeten die Langfinger diverse Stangen Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell