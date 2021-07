Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Erfolgreiche Fahndung nach betrunkenem LKW-Fahrer

Am Nachmittag des 10.07.21 meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Tankstelle im Bereich Alsfeld einen wahrscheinlich stark alkoholisierten LKW- Fahrer. Kurz zuvor hatte der Fahrer noch versucht, Gegenstände im Wert von 50 Euro aus dem Verkaufsbereich der Tankstelle zu entwenden. Leider konnte der Mitteiler nur angeben, dass an der Zugmaschine ein deutsches Kennzeichen aus Leipzig und am Auflieger ein poln. Kennzeichen angebracht war. Die Farbe der Zugmaschine und den vermeintlichen Namen der Spedition konnte der Mitteiler ebenfalls an die Polizei weitergeben.

Eine Fahndung nach dem entsprechenden Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Am Morgen des 11.07.21 war die Streife vom Vortag im Bereich des Kirchheimer Dreiecks unterwegs. Dort fuhr ein Sattelzug, auf den die Beschreibung vom Vortage genau passte. Die anschließende Kontrolle an der Anschlussstelle Kirchheim bestätigte den Verdacht vom Vortag. Der russische Fahrer, der bei einer litauischen Firma angestellt ist und für eine deutsche Spedition den LKW führte, stand am Sonntagmorgen noch unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille.

Zudem war sein ausländerrechtlicher Status zunächst unklar. Es folgte die Mitnahme zur Dienststelle.

Nach der durchgeführten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines musste der Beschuldigte noch die 1000 Euro Sicherheitsleistung aufbringen, die durch die Staatsanwaltschaft angeordnet wurden. Am frühen Sonntagabend kam dann ein Bevollmächtigter der Firma und hinterlegte die angeordnete Sicherheitsleistung für den Beschuldigten. Nachdem alle Formalitäten erledigt und der ausländerrechtliche Status geklärt war, wurde der Fahrer durch die Polizei entlassen.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Bornkessel, PHK

