Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Pkw überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 16.35 Uhr, die Kreisstraße 6353 von Schopfheim kommend in Richtung Dossenbach. Ausgangs einer Rechtskurve kam er mit den rechten Rädern auf den Grünstreifen. Vermutlich beim Gegenlenken kam der 23-Jährige ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen dort gelagerten Stapel mit Polderholz. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw zurück über die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich hierbei und kam im rechten Grünstreifen auf den Rädern zum Stehen. Der 23-Jährige sowie sein 27-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in UNI-Kliniken geflogen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt (wirtschaftlicher Totalschaden). Die Rettungsdienste sowie die Feuerwehr waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Die Kreisstraße 6353 war längere Zeit gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell