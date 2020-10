Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: 60 Tage: Fahren ohne Fahrschein kann die Freiheit beeinträchtigen

Bremen (ots)

Bremen, Bahnhof Bremen-Burg, 12.10.2020 / 14:15 Uhr

Bundespolizisten haben einen 51-jährigen Mann im Bahnhof Bremen-Burg verhaftet. Vorausgegangen war ein Streit unter sechs Männern. Der Fahrdienstleiter befürchtete, dass jemand ins Gleis fallen könnte - so benachrichtigte er die Bundespolizeiinspektion Bremen.

Bei der Überprüfung der Gruppe kam heraus, dass der 51-Jährige einen Strafbefehl im Zusammenhang mit drei Leistungserschleichungen und einem Diebstahl in Höhe von 600 Euro ignoriert hatte. Den Betrag konnte der Deutsche aus Bremen nicht begleichen und wurde zum Antritt einer Freiheitsstrafe von 60 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er nahm die Eröffnung mit Gleichmut entgegen: "Dann ist das eben so ..."

