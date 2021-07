Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit einer schwerverletzten Person

Niederaula (ots)

Am Sonntag, dem 11.07.2021 ereignete sich um 08:15 Uhr, auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, Gemarkung Niederaula, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines PKW Porsche aus Hammelburg befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, walzte die dortige Schutzplanke nieder, stieß gegen eine große Hinweistafel und kam schwer beschädigt im angrenzenden Graben, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und durch einen RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der 24-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstanden Sachschäden in Höhe von 110000,-EUR. Während der Bergung kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Leibold (E31/Ra)

