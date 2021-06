Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Parkrempler Unfallflucht im Parkhaus eines Einkaufzentrums an der Bodanstraße (31.05.2021)

Konstanz (ots)

Rund 1500 Euro Sachschaden an einem schwarzen Audi A7 hat ein Unbekannter bei einem Parkrempler am Montagabend, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, im Parkhaus des LAGO-Einkaufszentrums an der Bodanstraße angerichtet und sich dann nicht als Verantwortlicher gemeldet. Der schwarze Audi stand im genannten Zeitraum auf Parkdeck 5-5, als der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den vorderen, rechten Kotflügel des geparkten Wagens fuhr. Nun ermittelt die Polizei Konstanz (07531 995-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

