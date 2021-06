Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt (31.05.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend zwischen einem Auto und einer Rollerfahrerin im Kreisverkehr Bohlinger Straße und Industriestraße zugetragen hat, ist die 63-jährige Fahrerin des Rollers schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr - von der Georg-Fischer-Straße kommend - mit einem Smart auf der Industriestraße in den Kreisverkehr mit der Bohlinger Straße ein. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf die Rollerfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei einer folgenden Kollision stürzte die 63-Jährige mit dem Roller und zog sich eine Fraktur am Mittelfuß beziehungsweise Sprunggelenk zu. Eine eingetroffene Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Rollerfahrerin zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr vorübergehend gesperrt werden.

