Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Unfall fordert drei Schwerverletzte (31.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Montagabend gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 181 bei Pfaffenweiler verursacht hat. Ein 42-jähriger VW Golf Fahrer bog von der Straße "Im Oberdorf" nach links auf die L 181 ab und übersah dabei einen Opel Vectra eines 25-Jährigen, der in Richtung Villingen unterwegs war. Obwohl der Opelfahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum heftigen Zusammenprall der Autos. Dabei erlitt der zunächst in seinem Auto eingeklemmte Unfallverursacher so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Auch eine 34-jährige Mitfahrerin und der 25-jährige Opelfahrer verletzten sich schwer. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Die beteiligten Autos hatten nach dem schweren Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Bei der Bergung und Versorgung der Verletzten unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Pfaffenweiler, Tannheim und Villingen mit 29 Helfern, mehrere Krankenwagen und Notärzte sowie ein Hubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht. Die L 181 war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell