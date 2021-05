Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Radschrauben an einem geparkten Auto gelöst (28. - 30.05.2021)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Die Radschrauben an einem geparkten Opel Meriva gelöst und so gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagvormittag auf einem Kfz-Stellplatz in der Straße "Am Brunnenbach" gegenüber der Einmündung der Gartenstraße. Der Unbekannte machte sich im genannten Zeitraum unbemerkt mit einem entsprechenden Werkzeug an allen vier Rädern des silberfarbenen Opels zu schaffen und löste sämtliche Radschrauben. Glücklicherweise bemerkte der Fahrzeugbesitzer noch vor Fahrtantritt die gelösten Räder, sodass es zu keinem Unfall kam. Nun ermittelt die Polizei Sulz (07454 92746) wegen des Tatbestandes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

