Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizisten beleidigt (31.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Unflätig gegenüber der Polizei hat sich eine Frau am Montagabend gegen 19 Uhr am Bahnhofsplatz verhalten. Eine Polizeistreife musste in der Güterstraße wegen Streitigkeiten unter Personen einschreiten, unter denen sich auch eine 23-jährige Frau befand. Die polizeibekannte junge Frau verhielt sich aggressiv und schrie herum. Als die Beamten versuchten, die Frau zu beruhigen, reagierte sie mit Beleidigungen und Kraftausdrücken. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell