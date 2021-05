Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Nach versuchtem Taschendiebstahl in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Freitag (28.05.2021) gegen 13:00 Uhr eine 21-Jährige festgenommen, nachdem sie zuvor am Stuttgarter Hauptbahnhof versucht haben soll, die Geldbörse einer 24 Jahre alten Frau zu entwenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 21-Jährige die 24-jährige Reisende während deren Ausstiegs aus einem ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof bedrängt und dabei das im Rucksack befindliche Portemonnaie der Geschädigten entnommen haben. Diese bemerkte jedoch noch während der Tat den Diebstahlversuch, weshalb die Tatverdächtige der 24-Jährigen ihre Geldbörse zurückgab. Als kurz darauf Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn auf den Vorfall am Bahnsteig 15 aufmerksam wurden, versuchte die junge Frau zu flüchten. Die DB-Mitarbeiter hielten die Tatverdächtige jedoch fest und übergaben sie anschließend einer alarmierten Streife der Bundespolizei, welche die bereits polizeibekannte Frau vorläufig festnahm und zur Dienststelle verbrachte. Die 21-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am darauffolgenden Samstag (29.05.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell