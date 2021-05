Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: S-Bahn mit Stein beworfen

Fellbach (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am gestrigen Dienstagabend (25.05.2021) gegen 19:15 Uhr eine S-Bahn der Linie S 2 auf der Strecke zwischen dem Haltepunkt Sommerrain und dem Bahnhof Fellbach mit einem Stein beworfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eine bislang unbekannte Person die S-Bahn in Richtung Waiblingen kurz vor dem Halt in Fellbach mit einem Stein beworfen und hierbei die Frontscheibe des Zuges getroffen haben. Diese wurde durch den Aufschlag des Steines beschädigt, splitterte oder zerbrach jedoch nicht. Der Lokführer des Zuges nahm einen lauten Knall wahr und konnte die Beschädigung wenig später feststellen. Durch den Vorfall wurden weder der Lokführer, noch einer der Fahrgäste verletzt. Die alarmierte Bundespolizei ermittelt nun gegen den unbekannten Tatverdächtigen unter anderem wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell