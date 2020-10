Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 16.10.2020, 23.55 Uhr, wurde in Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße, ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Datteln von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Da er nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss stand, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

