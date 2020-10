Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße

Stromausfall

Coesfeld (ots)

Von mehreren Lüdinhauser Bürgern wurde ein Stromausfall in Lüdinghausen, dort im Bereich der Tüllinghofer Straße und in der zu Nordkirchen zugehörigen Bauerschaft Ermen gemeldet. Der Stromversorger hat darüber Kenntnis und kümmert sich um die Behebung der Störung. Vermutlich wird der Fehler, am 17.10.2020, gegen ca. 05:00 Uhr behoben sein.

