Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg

Brand eines Wohncontainers

Coesfeld (ots)

Glimpflich verlief der Brand eines Wohncontainers am Leuter Weg in Dülmen am Donnerstag (15.10) gegen 16.30 Uhr. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befand sich keine Person in dem Container, der von einer Person bewohnt wird. Da der Brand frühzeitig entdeckt wurde, bestand keine Gefahr für die umliegenden Container. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei keine Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche oder fremdverschuldete Tat vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

