Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Straßenbaustelle

Mendig, Molkereistraße (ots)

Am 21.02.21, stellte eine Streife der PI Mayen gegen 01:30 h, zwei beschädigte Baustellenlampen fest, die in der Schulstraße in der Nähe der Skaterbahn auf und neben die Fahrbahn geworfen wurden. Die Lampen wurden an der Baustelle der Molkereistraße zuvor entwendet, hier hatte der Täter eine Baustellenabsperrung umgestoßen und die beiden Lampen gewaltsam abgerissen. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell