Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegales Rennen in Cochem

Cochem (ots)

Am Sonntagnachmittag, 21.02.2021, wurden durch eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern auffällige, hochmotorisierte Fahrzeuge in Cochem gemeldet. In der Folge wurde ein mögliches illegales Rennen im Bereich der Endertstraße Richtung Landkern angezeigt. Die Polizei Cochem konnte diverse Fahrzeuge und Insassen feststellen und überprüfen. Zeugen des möglichen Rennens oder einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten sich mit der Polizei Cochem, 02671 9840, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell