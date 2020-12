Polizei Paderborn

POL-PB: Karton gerät in Brand - keine Verletzten, kein Gebäudeschaden

DelbrückDelbrück (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (29.12., 15:25 Uhr) bemerkte die 100-jährige Bewohnerin eines Hauses Wohn- und Geschäftshauses an der Lange Straße einen Brandgeruch in einem als Lagerraum genutzten Dachgeschossraum. Aus unbekannter Ursache hatte sich dort die Platte eines ungenutzten Herdes erwärmt und einen darauf abgestellten Karton entzündet.

Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand mit geringem Löschwassereinsatz löschen.

Alle Personen konnten das Haus selbständig und unverletzt verlassen. Es entstand kein eigentlicher Gebäudeschaden, sondern lediglich Inventarschaden.

Die Brandursache ist unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt; die Brandexperten der Paderborner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

