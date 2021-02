Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

53506 Kesseling (ots)

In der Zeit vom 19.02.21, 22.00 Uhr bis 20.02.21, 08.00 Uhr wurden in der Hauptstraße in Kesseling mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien sowie ein Plakat der Gemeinde Kesseling mutwillig beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau unter Tel.: 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

