Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz

Mayen, Gerberstraße (ots)

In der Nacht vom 20. auf 21.02.2021 wurde an einem geparkten, schwarzen, Pkw, Mercedes-Benz, eine Fahrzeugscheibe beschädigt. Die bislang unbekannten Täter hinterließen einen Schaden in Höhe von ca. 400.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

