Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Mann bringt Radfahrerin zu Fall - Zeugen gesucht

MünsterMünster (ots)

Am Donnerstagvormittag (31.12., 11 Uhr) brachte ein alkoholisierter Fußgänger an der Mauritzstraße eine 60-jährige Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sie leicht. Der Mann torkelte zwischen Geh- und Fahrradweg hin und her und stieß gegen die Leeze der 60-Jährigen. Die Münsteranerin stürzte, ihr Fahrrad fiel auf die Straße.

Zeugen halfen der 60-Jährigen auf, der unbekannte Mann entschuldigte sich mehrfach und ging dann davon. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten und Zeugen.

Der Mann ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte bräunliches, schütteres Haar, eine normale bis stämmige Statur und war mit einer braunen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell