Polizei Münster

POL-MS: Bargeld und Goldschmuck bei Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht

MünsterMünster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstagnachmittag (15:00 Uhr bis 17:05 Uhr) in eine Wohnung am Rincklakeweg ein. Die Einbrecher kamen durch die Wohnungstür im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Sie flüchteten mit einer goldenen Halskette und einem vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell