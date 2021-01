Polizei Münster

POL-MS: Kaffeedieb schlägt um sich - Vorläufige Festnahme

Münster

Am Samstagmittag (2.1., 14:00 Uhr) beobachteten Zeugen einen Dieb in einem Supermarkt an der Wolbecker Straße. Der Unbekannte packte 12 Pakete Kaffee in seinen Rucksack und versuchte aus dem Geschäft zu flüchten, ohne die Ware zu bezahlen. Die Ladendetektive sprachen den Mann an und hielten ihn fest. Daraufhin schlug dieser um sich, riss sich los und rannte aus dem Laden. Hinzugerufene Polizisten stellten den Ladendieb kurze Zeit später in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der 44-jährige Mann ohne festen Wohnsitz bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen dauern an.

